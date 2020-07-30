Падение экономики США в первую очередь ударит по Китаю – прогноз
Москва, 30 июля, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Америка — это главный рынок сбыта для китайской промышленности, а стало быть, падение экономики США напрямую отразится на экономическом благополучии КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года упал на 32,9%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным бюро экономического анализа министерства торговли США, ВВП США во II квартале 2020 года снизился на рекордные 32,9% в годовом выражении. По данным бюро, в первом квартале 2020 года ВВП США снизился на 5%, тогда как в первом квартале 2019 года рост ВВП страны составил 2,9%, во втором — 1,5%, в третьем — 2,6%, в четвертом — 2,4%.