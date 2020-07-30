Москва, 30 июля, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Америка — это главный рынок сбыта для китайской промышленности, а стало быть, падение экономики США напрямую отразится на экономическом благополучии КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года упал на 32,9%.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

«Надо вспомнить, какой годовой объем ВВП США. В целом это 20 с лишним триллионов долларов. Треть этой суммы — 6−7 трлн долларов — могут выпасть из экономики. Если вторая волна коронавируса состоится, то мы можем получить и более высокие значения, — сказал Комолов. — Что это означает для мировой экономики, догадаться нетрудно. США — это крупнейший у мире покупатель. США уже многие десятилетия живут в условиях отрицательного сальдо торгового баланса. Импорт превышает экспорт примерно на 1 трлн долларов. Падение экономики США в первую очередь ударит по Китаю, потому что США — главный рынок сбыта для китайской промышленности. Европейский рынок уже давно не является высокоприбыльным для Китая. Там стагнация продолжается с 2008 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным бюро экономического анализа министерства торговли США, ВВП США во II квартале 2020 года снизился на рекордные 32,9% в годовом выражении. По данным бюро, в первом квартале 2020 года ВВП США снизился на 5%, тогда как в первом квартале 2019 года рост ВВП страны составил 2,9%, во втором — 1,5%, в третьем — 2,6%, в четвертом — 2,4%.