Москва, 30 июля, 2020, 18:29 — ИА Регнум. В России среди молодоженов стало популярно обращаться к психологам. Как показывает практика, молодые пары обращаются к специалисту еще до регистрации брака, причем независимо от того, живет пара вместе или нет, рассказала ИА REGNUM Наталья Ломилина, практикующий психолог, психотерапевт, Консультативный член профессиональной психотерапевтической лиги.

Кузьма Петров-Водкин. Весна в деревне2 (фрагмент). 1929

Как правило, до официальной регистрации и совместного проживания отношения бывают довольно гармоничные, и, обращаясь к психологу, молодые люди хотят понять, продолжать отношения или лучше «разбежаться».

«Часто спрашивают молодые пары, зачем регистрировать брак. Но, как говорил Мюррей Боуэн, неформальные взаимоотношения могут быть вполне комфортными, пока в жизни пары все спокойно. Однако такие союзы менее устойчивы к стрессам и чаще распадаются, когда пара сталкивается с жизненными трудностями, будь то рождение детей, болезни, кризисы. Когда пара женится, перед ней встает масса вопросов, и крайне необходимо слышать друг друга и уметь договариваться», — говорит Наталья Ломилина.

Как отмечает специалист, в молодой семье идет выстраивание позиций между супругами: кто будет занимать активную позицию, кто пассивную. «Если один активен, а другой нет, то у пассивного партнера происходит отказ от своего «Я», и растет тревога. Если оба хотят доминировать, это приводит к конфликтам. Если же оба хотят подчиняться, тогда семья сталкивается со сложностью принятия решений. Каждый партнер будет ждать, пока примет решение другой», — утверждает психолог.

Не секрет, что чаще всего между парой возникают бытовые вопросы. Например, кто покупает продукты и готовит еду? Кто, как и когда поддерживает дом в порядке и моет посуду? Кто отвечает за мелкий ремонт — молодой муж сам чинит или обращается к специалисту, или дает супруге деньги, и она обращается к ремонтникам? Кто в семье организует поездки, праздники, отпуска? Сколько времени для собственных интересов и для общих.

«Немаловажны и финансовые вопросы. Как распоряжаться бюджетом? Сколько и на что тратить? Будут личные деньги у каждого члена семьи? Кто, сколько вкладывает в бюджет своих средств? И, конечно, один из самых важных вопросов — супружеская спальня. Если у супругов совпадают темперамент и предпочтения, то трений меньше, а если нет, то это серьезный повод для конфликта», — отмечает Наталья Ломилина.

Родственники молодоженов играют особую роль в их жизни. По этому поводу есть шутка, что, когда вы женитесь, вы получаете не только мужа или жену, а еще их родителей, братьев-сестер и всех родственников. «Здесь очень важно молодой семье понять, что они отдельная семья и правила в их собственной семье могут быть совершенно новыми и отличаться от тех, которые были в семьях родителей. Можно взять из родительской семьи то, что вам подходит и оставить то, что вредит», — советует специалист.

В случае, если родители молодоженов проявляют чрезмерное внимание к ним, и это причина конфликтов, психолог помогает им выстроить новые здоровые отношения между семьями, которые будут радовать. «Если живете вместе с родителями, тогда задача еще интереснее: создать свою маленькую семью внутри большой. Создание молодой семьи — это интересное творческое время, когда вы можете проявить свои способности, реализовать желания и мечты. И создать ту семью, в которой вам и вашему партнеру будет тепло, уютно, куда хочется возвращаться, а психологи могут в этом помочь», — говорит Наталья Ломилина.