О чём молодожены в России спрашивают психологов, создавая семью?
Москва, 30 июля, 2020, 18:29 — ИА Регнум. В России среди молодоженов стало популярно обращаться к психологам. Как показывает практика, молодые пары обращаются к специалисту еще до регистрации брака, причем независимо от того, живет пара вместе или нет, рассказала ИА REGNUM Наталья Ломилина, практикующий психолог, психотерапевт, Консультативный член профессиональной психотерапевтической лиги.
Как правило, до официальной регистрации и совместного проживания отношения бывают довольно гармоничные, и, обращаясь к психологу, молодые люди хотят понять, продолжать отношения или лучше «разбежаться».
«Часто спрашивают молодые пары, зачем регистрировать брак. Но, как говорил Мюррей Боуэн, неформальные взаимоотношения могут быть вполне комфортными, пока в жизни пары все спокойно. Однако такие союзы менее устойчивы к стрессам и чаще распадаются, когда пара сталкивается с жизненными трудностями, будь то рождение детей, болезни, кризисы. Когда пара женится, перед ней встает масса вопросов, и крайне необходимо слышать друг друга и уметь договариваться», — говорит Наталья Ломилина.
Как отмечает специалист, в молодой семье идет выстраивание позиций между супругами: кто будет занимать активную позицию, кто пассивную. «Если один активен, а другой нет, то у пассивного партнера происходит отказ от своего «Я», и растет тревога. Если оба хотят доминировать, это приводит к конфликтам. Если же оба хотят подчиняться, тогда семья сталкивается со сложностью принятия решений. Каждый партнер будет ждать, пока примет решение другой», — утверждает психолог.
Не секрет, что чаще всего между парой возникают бытовые вопросы. Например, кто покупает продукты и готовит еду? Кто, как и когда поддерживает дом в порядке и моет посуду? Кто отвечает за мелкий ремонт — молодой муж сам чинит или обращается к специалисту, или дает супруге деньги, и она обращается к ремонтникам? Кто в семье организует поездки, праздники, отпуска? Сколько времени для собственных интересов и для общих.
«Немаловажны и финансовые вопросы. Как распоряжаться бюджетом? Сколько и на что тратить? Будут личные деньги у каждого члена семьи? Кто, сколько вкладывает в бюджет своих средств? И, конечно, один из самых важных вопросов — супружеская спальня. Если у супругов совпадают темперамент и предпочтения, то трений меньше, а если нет, то это серьезный повод для конфликта», — отмечает Наталья Ломилина.
Родственники молодоженов играют особую роль в их жизни. По этому поводу есть шутка, что, когда вы женитесь, вы получаете не только мужа или жену, а еще их родителей, братьев-сестер и всех родственников. «Здесь очень важно молодой семье понять, что они отдельная семья и правила в их собственной семье могут быть совершенно новыми и отличаться от тех, которые были в семьях родителей. Можно взять из родительской семьи то, что вам подходит и оставить то, что вредит», — советует специалист.
В случае, если родители молодоженов проявляют чрезмерное внимание к ним, и это причина конфликтов, психолог помогает им выстроить новые здоровые отношения между семьями, которые будут радовать. «Если живете вместе с родителями, тогда задача еще интереснее: создать свою маленькую семью внутри большой. Создание молодой семьи — это интересное творческое время, когда вы можете проявить свои способности, реализовать желания и мечты. И создать ту семью, в которой вам и вашему партнеру будет тепло, уютно, куда хочется возвращаться, а психологи могут в этом помочь», — говорит Наталья Ломилина.