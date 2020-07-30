Москва, 30 июля, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Сбербанк повысил свой прогноз по средней цене на нефть Urals, являющуюся основным пунктом российского экспорта, в 2020 году с $32 до $42 за баррель, сообщили 30 июля в пресс-службе организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно базовому прогнозу Сбербанка, в 2021 году средняя цена на нефть данной марки вырастет до $51 за баррель, в 2022 году — до $55 за баррель.

Напомним, ранее Минфин России сообщил, что средняя цена на нефть Urals за период с 15 июня по 14 июля составила $43,828 за баррель, или $319,9 за тонну. По расчётам ведомства, экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа повысится на $9,1 и составит $46,9 за тонну.