Дербентский район, Дагестан, 30 июля, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Вместе с ним под следствие попали ряд должностных лиц муниципалитета, сотрудники многофункционального центра предоставления госуслуг и республиканского управления Росреестра, сообщили 30 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Руководитель района подозревается в создании в 2018 году устойчивой преступной группы. Её участники незаконно обогащались, проводя махинации с земельными участками. Согласно схеме, разработанной и. о. главы Дербентского района и его подельниками, изготавливались липовые выписки из похозяйственных книг и поддельные постановления от имени глав поселений на какой-либо свободный земельный участок. На основании этих документов впоследствии земля оформлялась в собственность и продавалась гражданам и организациям.

За махинации с землей площадью 500 кв. м. злоумышленники получали от 100 тысяч до 1,5 млн рублей, а денежные средства делили между собой. За два года такой деятельности в Дербентском районе было похищено и продано более 500 земельных участков, стоимость которых по кадастру составляла около 38 млн рублей, а по рыночной цене — свыше 200 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация об обысках в администрации Дербентского района. Однако корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета эту информацию опровергли, сообщив, что работа идет в обычном режиме.