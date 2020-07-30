Санкт-Петербург, 30 июля, 2020, 18:56 — ИА Регнум. В Петербурге задержан депутат ЗакСа от «Единой России» Роман Коваль, сообщает издание «Фонтанка».

Assembly.spb.ru Роман Коваль

По данным СМИ, задерживали парламентария сотрудники СЭБ ФСБ, единороссу якобы вменяют получение взятки в особо крупном размере, уголовное дело уже возбуждено, а сам мужчина находится в здании СК.

Речь может идти об автомобиле Audi Q7, который якобы был получен за распределение в пользу дарителя бюджетных средств в рамках «депутатской поправки» бюджетно-финансового комитета.

Роман Коваль избрался в ЗакС только в нынешнем созыве, в 2016 году. До этого служил в органах МВД, за два года до выборов в ЗакС стал муниципальным депутатом в МО «Сосновая Поляна».

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Заметим, это не первое задержание депутата-единоросса из петербургского ЗакСа. В 2016 году такая участь постигла Светлану Нестерову, причем проблема тоже крылась в депутатской поправке БФК: Нестерова, сочло следствие, и ее помощницы смошенничали, увеличив дотации неким компаниям «Эдельвейс» и «Солнечный ветер». В июне 2020 года Нестерова вышла условно-досрочно.