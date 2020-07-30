Бишкек, 30 июля, 2020, 18:10 — ИА Регнум. В июле медики Киргизии получат более 396 млн сомов (372,6 млн рублей) компенсаций за работу с пациентами, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

President.kg Киргизские медики

Из этих денег выплачено организациям здравоохранения столицы Киргизии — более 58,7 млн сомов (55,2 млн рублей), а также города Оша и семи регионов республики — свыше 166,2 млн сомов (156,4 млн рублей).

Отмечается, что эти деньги уже выплачены, исходя из прогнозных расчетов. При этом данная сумма составляет только около 60% от полного объема выплат за июль 2020 года.

Еще 171 млн сомов (160,8 млн рублей) медикам обещают заплатить до конца текущего месяца. Выплаты должны будут получить почти 14 тысяч медицинских работников по всей республике.