Пекин, 30 июля, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Китай продолжает интенсивную подготовку военных летчиков и освоение ими новых образцов авиационной техники, в частности бомбардировщиков H-6G и H-6J, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя vинистерства национальной обороны КНР Жэнь Гоцяна.

Li Pang Бомбардировщик H-6 ВВС Китая

По сообщению военного ведомства, масштабные учебные полеты проведены над акваторией Южно-Китайского моря (ЮКМ). Отмечается, что тренировочные маневры носят плановый характер и проводятся в соответствии с планом мероприятий минобороны на текущий год. Целью боевой учебы называется повышение уровня технической и тактической подготовки летчиков, боевое слаживание, а также обеспечение боеспособности авиационных частей и подразделений НОАК, перешедшей на новую технику.

Между тем известно, что ЮКМ является регионом с высокой степенью международной напряженности. Он характеризуется наличием островных территориальных споров между КНР и рядом других стран региона, а также активизацией в нем ВМС США. Из ряда заявлений, сделанных недавно госсекретарем США Майком Помпео, а также американскими военачальниками, следует, что американская сторона отказывается признавать и учитывать интересы КНР и настаивает на сохранении собственного военного присутствия ради обеспечения «свободы судоходства».