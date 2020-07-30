Пекин, 30 июля, 2020, 18:03 — ИА Регнум. В Китае обнародованы итоги сотрудничества с туркестанскими республиками в сфере импорта природного газа по газопроводу Центральная Азия — Китай, сообщает 30 июля «Синьхуа» со ссылкой на информацию, распространенную компанией Petro China West Pipeline Company.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

За первое полугодие текущего года по газопроводу, берущему начало на границе Туркменистана и Узбекистана и проходящему по территории Казахстана, в КНР были поставлены более 19 млрд кубометров голубого топлива. Это более 15% годового объема потребления газа в Поднебесной. С учетом того, что нитка из Туркестана после пересечения границы Китая вливается во внутренний газопровод «Восток — Запад», импортный газ используется по всей протяженности маршрута, превышающего 1 тыс. 830 км. Потребителями этого газа являются около 500 млн жителей Китая.

В целом же по газопроводу, введенному в строй в декабре 2009 года, на июнь текущего года было перекачано и поставлено на китайский рынок 316 млрд кубометров природного газа.