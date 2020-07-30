Санкт-Петербург, 30 июля, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенита» осталось довольным годичной арендой Йордана Осорио и намерено продолжить переговоры с «Порту» на предмет трансфера 26-летнего футболиста. «Порту» хочет за венесуэльца около 8 миллионов евро.

Vyacheslav Evdokimov Йордан Осорио

В минувшем сезоне Осорио принял участие в семи матчах РПЛ, четырех матчах Кубка России и пяти матчах Лиги Чемпионов.