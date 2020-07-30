Москва, 30 июля, 2020, 18:00 — ИА Регнум. С 1 августа розничная цена на газ для жителей Москвы повышается на 3%. Такие данные следуют из приказа департамента экономической политики и развития столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цена на газ

Согласно приказу, с 1 августа 2020 года цена на газ для жителей Москвы (за исключением Новой Москвы) вырастут с 6,83 рублей за кубометр до 7,04 рубля за кубометр. Для проживающих в Новой Москве (Троицкий и Новомосковский административные округа) цена на газ вырастет с 5,52 рубля за кубометр до 5,69 рубля за кубометр голубого топлива.

Стоит отметить, что еще с 1 июля в столицы были повышены основные коммунальные тарифы. В среднем повышение составило 3,7%. На газ цену подняли с опозданием на месяц.