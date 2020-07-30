Минск, 30 июля, 2020, 17:51 — ИА Регнум. «Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля», — заявил 30 июля в Минске российский посол Дмитрий Мезенцев.

Belarus.mid.ru Дмитрий Мезенцев

По словам дипломата, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском граждане России «были вынуждены это сделать» из-за опоздания на рейс в минском аэропорту, направляясь транзитом в третью страну.

«Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии, — сообщил Мезенцев. — Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Белоруссии, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор».

Мезенцев отметил, что ещё предстоит уточнить информацию, согласно которой задержанные КГБ Белоруссии граждане России могут являться сотрудниками частного охранного предприятия. Неназванное ЧОП в рамках коммерческого контракта «призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Белоруссии».

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Посол России сообщил, что 30 июля встретился с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем и «подчеркнул, что посольство обязано и обеспечит защиту прав российских граждан, временно задержанных правоохранительными органами».

Согласно сообщению российского посольства, Мезенцев в общении с журналистами отметил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, «неготовность» поднять «добрую чарку» за друзей — в период пребывания в любом санатории Белоруссии — не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».

«Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Белоруссии как попытки вмешательства во внутренние дела республики — не имеет под собой никаких оснований, но только помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Белоруссии», — сказал посол России в Белоруссии.

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