Вашингтон, 30 июля, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Коммунистическая партия Китая (КПК) представляет из себя «центральную угрозу современной эпохи», заявил 30 июля госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Сенате США по вопросам формирования бюджета Госдепа на 2021 финансовый год.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Мы объективно рассматриваем Коммунистическую партию Китая как центральную угрозу современной эпохи», — заявил Помпео.

При этом он добавил, что дипломатические усилия Госдепа США помогли «международному сообществу осознать угрозу, исходящую от КПК».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил о необходимости создания нового альянса стран, направленного против Китая.