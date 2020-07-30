Вашингтон, 30 июля, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское правительство рассматривает варианты ответа на закупку Турцией у России комплекса ПВО С-400, 30 июля сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

«Мы оцениваем, как применить санкции для достижения нашей конечной цели» , — заявил Помпео.

Заявление главы американского внешнеполитического ведомства сделано на слушаниях в сенатском комитете по внешним связям Конгресса США.

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