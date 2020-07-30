Кострома, 30 июля, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Из-за нежелания костромичей носить маски учебный год в Костромской области могут начать в дистанционном режиме. Об этом 30 июля журналистам сообщил главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин. Под вопросом в том числе остаётся полное открытие детских садов в сентябре.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Я хотел бы сказать про масочный режим. Очень много людей его не соблюдают в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах. У нас на повестке не только открытие детсадов, но и начало нового учебного года. В связи с этим если мы все соберемся и будем соблюдать требования, то начало учебного года у нас пройдёт в обычном режиме. Если ситуация не улучшится, будут приняты определенные меры и к образовательным процессам»

Говоря об «определённых мерах», Александр Кокоулин упомянул возможность начала образовательного процесса в дистанционном режиме.

По словам санитарного врача, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна, но улучшения статистики по распространению коронавируса пока не наблюдается. Причину этого власти видят в «определённой расслабленности населения» по части ограничительных мер.

«Ситуация в регионе остается на стабильном уровне, хорошей динамики пока не наблюдается. Для того чтобы регион перешёл хотя бы на второй этап, нужна положительная динамика по снижению показателей заболеваемости. Достичь ее можно при условии, если все жители области будут четко соблюдать масочный режим и меры предосторожности», — сказал Кокоулин.

При снятии ограничений регион руководствуется рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором. Готовность области к освобождению от «коронавирусных» мер учитывается по нескольким параметрам — коэффициенту распространения инфекции, загруженности коечного фонда и охвату населения тестированием. Из-за отсутствия снижения заболеваемости область находится на первом этапе.