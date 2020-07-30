Подгорица, 30 июля, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Туризм остается одной из самых сильно пострадавших отраслей из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Liilia Moroz Черногорский отель

Число туристов сократилось по сравнению с 2020 годом почти на 90%, а доходы от туризма с начала года составили лишь 10 млн евро, что меньше показателей прошлого года на 96%.

По данным турорганизации Черногории, после первой волны к сезону не открылась половина отелей, а открывшиеся не заполнены даже на 20%.

Также из отраслевой организации тургидов сообщается, что более 90% занятых в этой профессии лишились работы.

Несмотря на усилия правительства по поддержке бизнеса, и турбизнеса, в частности, представители отрасли просят открыть границы, так как «им нужны гости, а не субсидии».