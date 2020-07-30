Брюссель, 30 июля, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Россия не вошла в уже третью редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть внешние границы Европейский союз, следует из опубликованного 30 июля решения Совета ЕС.

Dpsu.gov.ua Граница

В обновлённый список стран, с которыми членам ЕС рекомендовано открыть границы, вошли 12 государств: Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай — при условии взаимного открытия границ.

Новых стран в данный перечень не вошло. Напротив, список сократился в результате исключения из него Алжира.

Критериями, на основании которых Евросоюз каждые две недели обновляет список, являются эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в конкретной стране, предпринимаемые властями этой страны меры по сдерживанию пандемии, а также «соображения экономического и социального характера».