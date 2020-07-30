Воронеж, 30 июля, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Реконструкции стадиона АО СК «Факел» в Воронеже обещают провести за год. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе облправительства по итогам совещания, которое провёл губернатор Александр Гусев.

Dvc Центральный стадион профсоюзов «Труд». Воронеж

Руководитель департамента строительной политики региона Сергей Потапов сообщил, что было рассмотрено несколько вариантов реконструкции стадиона на ул. Маршака, 1а, и в итоге было принято решение о демонтаже существующей трибуны. На её месте планируется построить новую железобетонную монолитную трибуну с подтрибунными помещениями. Также планируется возведение трёх дополнительныхых новых железобетонных монолитных трибун с консольными навесами. Общая вместимость стадиона составит 8005 мест.

Также проект реконструкции предусматривает нового футбольного поля 105 на 68 метров. Поле будет с искусственным покрытием, оборудовано системой обогрева и дренажной системой, а также прожекторным освещением, информационным табло. Предусмотрены парковочные места для персонала и оперативных служб команд. На стадионе будет оборудовано также четыре контрольно-пропускных пункта, 12 касс продажи билетов, помещения для хранения запрещенных к проносу болельщиками предметов. На стадионе также будет устроена беговая дорожка с прямым участком на 120 метров и тренировочное поле с искусственным покрытием, освещением и ограждением. На данный момент готовится сметная документация, стоимость реконструкции стадиона будет известная в ближайшее время.

«У нас ровно год для того, чтобы этот объект появился. Потому что следующий сезон мы должны будем начать на новом стадионе. Стадион нынешний не соответствует тем критериям, которые Российский футбольный союз предъявляет к подобным объектам. Соответственно у нас могут возникнуть сложности с продолжением выступления команды в первой лиге. Необходимо уменьшать сметную стоимость», — сказал Гусев.

Отметим, что стадион «Факел» должен стать запасным стадионом для ФК «Факел» на время проведения реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.