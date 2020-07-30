Москва, 30 июля, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России, повлияв на курс рубля, не обеспечивает преодоление экономического спада в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

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Комментируя падение курса рубля, экономист указал, что во многом этому процессу способствовало снижение ключевой ставки Центробанком.

«В 2008 году, когда началась эпоха глобального экономического кризиса, у нас ставка Центрального банка была в значительной степени декоративной. Кредитование коммерческих банков осуществлялось через иностранные средства — они занимали деньги у иностранных банков. Кредиты были очень дорогие, и для инвестирования использовались либо иностранные инвестиции, или собственные, но как иностранные. Система была не просто несовершенной, а очень периферийной по своей сути», — напомнил экономист.

Постепенно ключевая ставка стала работать. Однако банки не перешли к полномасштабному кредитованию промышленности, отметил эксперт.

«Для них гораздо интереснее при понижении ключевой ставки сыграть против рубля, потому что это означает массу доступных рублей: почему бы не играть в этой ситуации на понижение рубля? Снижение ключевой ставки, существенно повлияв на курс рубля, не обеспечивает нам преодоление экономического спада», — сказал Колташов.