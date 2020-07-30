Пенза, 30 июля, 2020, 17:30 — ИА Регнум. В Пензенской области выпускные балы состоятся в пятницу, 31 июля. В этот день с 8:00 до 23:00 будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции в столичных магазинах. Соответствующее постановление подписал мэр Пензы Андрей Лузгин.

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Данные ограничения вводят с целью соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, в первую очередь несовершеннолетних. Поэтому руководителям торговых точек и индивидуальным предпринимателям рекомендуется во время проведения выпускных вечеров отказаться от реализации алкоголя.

В этот день будет организовано дежурство правоохранительных служб по осуществлению контроля за реализацией на торговых объектах алкогольной продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории Саратовской области жители не смогли приобрести алкогольные напитки в дни последнего звонка и защиты детей.

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