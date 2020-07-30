Ньон, Швейцария, 30 июля, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» может пройти в Португалии. Об этом 30 июля сообщает RAC1.

(сс) AnnRos Футбол

Отмечается, что УЕФА намерен перенести встречу в Португалию из-за сомнений по поводу эпидемиологической обстановки в Каталонии. Решение о месте проведения матча будет принято до конца недели.

Матч «Барселона» — «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов должен состояться 8 августа. Первая игра прошла в Неаполе 25 февраля и завершилась вничью — 1:1.

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