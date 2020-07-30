Цюрих, Швейцария, 30 июля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом 30 июля сообщил журналист Роб Харрис в Twitter.

Kremlin.ru Джанни Инфантино

Отмечается, что Инфантино стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в преступных действиях вместе с другими сотрудниками ФИФА, расследовавшими коррупцию в организации.

Напомним, Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году. За год до этого его предшественник Йозеф Блаттер был вынужден покинуть пост главы организации в связи с делом о коррупции.

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