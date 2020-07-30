США не защищают Германию, а оккупируют её территорию – политолог
Москва, 30 июля, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Президент Америки Дональд Трамп лукавит, когда говорит, что Америка защищает Германию от России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал слова Трампа, который засомневался в том, что США должны защищать ФРГ, если последняя покупает энергоресурсы у РФ.
Как полагает Шаповалов, с одной стороны, это продолжение темы «прохладной войны» двух лидеров Запада — США и Германии. Совсем недавно министр иностранных дел ФРГ заявил, что Германия против приглашения РФ на саммит «Большой семерки», что было идеей Трампа.
По мнению Шаповалова, эта ситуация свидетельствует о равноправных отношениях внутри «западной империи», в которой США занимают позиции гегемона и контролируют территории своих младших союзников.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что президент США Дональд Трамп опять пытается напугать Германию «злыми и страшными русскими».