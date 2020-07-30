Москва, 30 июля, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Президент Америки Дональд Трамп лукавит, когда говорит, что Америка защищает Германию от России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал слова Трампа, который засомневался в том, что США должны защищать ФРГ, если последняя покупает энергоресурсы у РФ.

U.S. Army Американские солдаты на территории Германии

Как полагает Шаповалов, с одной стороны, это продолжение темы «прохладной войны» двух лидеров Запада — США и Германии. Совсем недавно министр иностранных дел ФРГ заявил, что Германия против приглашения РФ на саммит «Большой семерки», что было идеей Трампа.

«На самом деле президент США лукавит. Американские войска не защищают Германию от России. Они являются оккупационными войсками, которые после 1945 года остались на территории Германии в качестве оккупационных сил. Нахождение американских войск в Германии можно сравнить с пребыванием в той или иной части Римской империи ее легионов как залог того, что эта территория будет подчиняться центру империи (в данном случае это США) и не будет выступать против, — сказал Шаповалов. — В некоторых случаях американцам удается получать еще и дань с покоренной территории. Например, 900 млн долларов ежегодно платит Южная Корея за пребывание американских войск на своей территории. То же самое можно сказать о Польше, которая сама предлагает взимать с нее дань в пользу Вашингтона. Но в этой системе Pax Americana Германия занимает более высокую позицию, чем Южная Корея, так как не платит американцам дань напрямую. Но это, естественно, не очень устраивает президента США, и поэтому Трамп требует эту дань в виде увеличения отчислений Германии в рамках НАТО».

По мнению Шаповалова, эта ситуация свидетельствует о равноправных отношениях внутри «западной империи», в которой США занимают позиции гегемона и контролируют территории своих младших союзников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что президент США Дональд Трамп опять пытается напугать Германию «злыми и страшными русскими».