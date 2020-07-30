Манчестер, Великобритания, 30 июля, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Сити» договорилось с «Борнмутом» о приобретении 25-летнего центрального защитника сборной Нидерландов Натана Аке. Сумма сделки может достичь 40 миллионов евро.

VirusMaster Панорама стадиона ФК Манчестер Сити

Игрок является воспитанником «Челси». В 2018-м году футболист перебрался в «Борнмут» за 22,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне Аке принял участие в 29-ти матчах АПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.