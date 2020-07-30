Киев, 30 июля, 2020, 17:07 — ИА Регнум. В одном из сел Херсонской области Украины сегодня, 30 июля, местный житель устроил стрельбу, в результате которой есть пострадавшие.

BenjaminNelan Стрельба

Об этом сообщает департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.

Отмечается, что инцидент случился «средь бела дня в жилом районе».

«Человек с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, на фоне неприязненных отношений со знакомым устроил стрельбу из охотничьего ружья. Один человек ранен», — говорится в сообщении.

По результатам спецоперации агрессивного стрелка задержали без применения оружия. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Силовики продолжают следственные действия.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время на Украине участились инциденты такого рода. 23 июля дважды судимый Максим Кривош более 12 часов держал в заложниках более десятка человек в автобусе в Луцке, а уже на следующий день в Полтаве ранее судимый местный житель взял в заложники полицейского.