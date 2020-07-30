Челябинск, 30 июля, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В Челябинске на улице Свободы днём 30 июля произошёл пожар в здании недостроенного отеля. Об этом пишут СМИ.

47.mchs.gov.ru Пожарные

По данным МЧС, на третьем этаже горел утеплитель. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. Пламя оперативно потушили.

Отметим, гостиницу собирались построить к саммитам ШОС и БРИКС, которые планировались на 2020 год. Но летом 2019-го их перенесли в Петербург, а здание так и не достроили.