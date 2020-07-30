Тамбов, 30 июля, 2020, 16:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области планируют увеличить объём экспорта зерна. Соответствующее соглашение о взаимодействии, предусматривающее развитие зернового рынка, подписано сегодня, 30 июля, между администрацией Тамбовской области и АО «Объединенная зерновая компания», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Подписание соглашения в Тамбовской области

Подписание соглашения состоялось в администрации области. Оно направлено на создание объектов инфраструктуры зернового рынка Тамбовщины и наращивания объемов экспорта зерновых культур. Для реализации данного проекта «Объединенная зерновая компания» планирует построить на территории региона грузовой терминал. Собственные объемы грузоперевозок планируется наращивать совместно со всеми сельхозпроизводителями Тамбовщины.

«В Тамбовской области мы планируем запустить пилотный проект по созданию зернового грузоформирующего узла для организации интегрированной логистики в сфере экспорта зерновых культур», — говорит заместитель генерального директора общества Владимир Печеный.

Он также подчеркнул, что «Объединенная зерновая компания» является стратегическим государственным оператором российского зернового рынка, «обеспечивая экспортный потенциал российского зерна на мировом рынке и осуществляя торгово-закупочную деятельность на внутреннем зерновом рынке».

Отметим, что АПК является ведущей сферой экономики Тамбовщины. По данным властей, в последние годы в отрасли достигнуты «высокие результаты». В частности, область полностью обеспечена сахаром, маслом растительным, мясом, мукой, зерном. Драйвером дальнейшего роста агросектора может стать увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции.

По словам исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Юхачева, в 2019 года объём экспорта сельхозпродукции составил $154 млн, а в январе-мае 2020 года превысил $170 млн, что втрое больше аналогичного периода прошлого года:

«Доля злаков в структуре экспорта составляет 43,9%. В рейтинге регионов-экспортеров зерна Тамбовская область занимает шестое место в России», — отметил Сергей Юхачев.