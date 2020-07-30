Москва, 30 июля, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Выплата дивидендов акционерам стала фактором, который привел к снижению курса рубля в июле 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Настает период выплаты дивидендов. И, получая дивиденды, акционеры обменивают полученные средства в рублях на иностранную валюту — доллары или евро. Это называют чаще всего как основной фактор ослабления курса российской валюты в июле 2020 года и называют фактор такой же на август 2020 года. Но я бы выделил еще один важный фактор. Это беспрецедентное снижение ключевой ставки Центральным банком», — сказал Колташов.

Экономист отметил, что ключевая ставка перестала быть декоративной. В то же время её еще нельзя назвать в полной мере, работающей на развитие реального сектора экономики России.