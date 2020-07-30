Киев, 30 июля, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный сегодня, 30 июля, новым главой украинской группы на переговорах в Минске, рассыпался в комплиментах нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Свое мнение Кравчук выразил в специальном видеообращении.

В частности, экс-глава Украины считает, что исключительно усилиями Зеленского была «реанимирована» работа «нормандской четверки». До того, добавил Кравчук, соответствующий формат «совсем пришел в упадок».

«Нормандская встреча состоялась именно из-за настойчивости, системы, политической воли (Зеленского) созвать четверку. Далее работа, которая ведется сегодня по подготовке берлинской встречи «четверки» — это также его постоянная инициатива… И он не боится принимать непопулярные решения», — заявил новый глава делегации Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. 86-летний политик заявил, что согласился на должность, чтобы ускорить приближение мира в Донбассе.