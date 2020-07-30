Под Курском на боеприпасе подорвался мужчина
Посёлок городского типа Горшечное, Курская область, 30 июля, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Взрыв боеприпаса произошёл 30 июля вблизи посёлка Горшечное Курской области. Погиб мужчина 1977 года рождения, сообщает пресс-служба администрации региона.
goloskarpat.info
Эхо войны
Снаряд времён Великой Отечественной войны взорвался на территории заброшенной свалки. Сапёры аварийно-спасательной службы обследуют земельный участок на наличие подобных взрывоопасных предметов.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники спецслужб.