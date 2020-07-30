Симферополь, 30 июля, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем, которое осуществляется авиакомпанией «Россия», прекратится с 9 августа. Решение было принято заказчиком рейсов — туроператором.

Maks25rus Аэропорт. Владивосток

«Последний рейс из Владивостока в Симферополь состоится 8 августа, на котором 9 августа вернутся домой туристы, отправленные на отдых ранее», — цитирует Интерфакс пресс-службу авиакомпании.

Причиной отмены авиасообщения названо снижение спроса на поездки в связи со снятием ограничений на международные полёты, а также завершением школьных и студенческих каникул. Тех. кто уже приобрёл туры на более поздние даты, обещают отправить на отдых через Москву.

Отметим, что прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем было открыто 11 июля.