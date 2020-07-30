Санкт-Петербург, 30 июля, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 «Яков Баляев», строящийся на Средне-Невском судостроительном завод, приступил к переходу из Санкт-Петербурга к месту базирования на Тихоокеанском флоте. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе АО «Средне-Невский судостроительный завод».

АО «Средне-Невский судостроительный завод» Корабль «Яков Баляев»

Путь до места базирования, в зависимости от условий навигационной обстановки, займет от полутора до двух месяцев. По прибытии в базу корабелы СНСЗ, члены экипажа корабля и представители контрагентских организаций начнут работы по подготовке заказа к выполнению штатной программы заводских ходовых испытаний.

«Передача корабля заказчику и зачисление в состав ВМФ РФ должна состояться в конце 2020 года», — отметили в пресс-службе.

Отметим, «Яков Баляев» был заложен в декабре 2017 года. Он стал четвёртым кораблём проекта 12 700, построенным Средне-Невским судостроительным заводом. Ранее верфь передала заказчику три корабля проекта. Сегодня на предприятии в разной степени готовности находятся еще четыре «Александрита» — корабли «Георгий Курбатов», «Пётр Ильичёв», «Анатолий Шлемов» и «Лев Чернавин».

Проект 12 700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.