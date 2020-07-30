Мюнхен, Германия, 30 июля, 2020, 16:30 — ИА Регнум. 28-летний фланговый защитник «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба предложил свои услуги каталонской «Барселоне». Контракт австрийца с мюнхенской командой истекает в конце следующего сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В минувшем сезоне Алаба принял участие в 28-ми матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.