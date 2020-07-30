Санкт-Петербург, 30 июля, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Первичный результат анализа крови украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, расчлененное тело которого было найдено в его квартире, следов наркотиков не показал. Об этом 30 июля сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Личная страница Александр Юшко в «Вконтакте». В крови рэпера Картрайта наркотиков не обнаружено.

Напомним, сообщение о смерти музыканта поступило в полицию от адвоката, к которой обратилась жена погибшего. Женщина рассказала, что четыре дня назад нашла его тело в квартире, рядом с ним был шприц. Она подумала, что супруг скончался от передозировки наркотиками и решила скрыть это, расчленив тело и выставив все так, будто тот пропал без вести.

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Согласно предварительной экспертизе, в крови мужчины наркотики не обнаружились, однако были обнаружены следы этанола. Таким образом, следователи не исключают, что мужчина мог отравиться алкоголем.

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Отметим, друзья и коллеги Юшко сообщали, что мужчина наркотики не употреблял, однако у него были проблемы с алкоголем.

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