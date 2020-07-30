Саранск, 30 июля, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Мордовии планируют вакцинировать от гриппа около 60% населения республики. Будет закуплено 400 тыс. доз на средства федерального бюджета — около 50% жителей и 10% будут привиты за счет средств республиканского бюджета, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Вакцинация от пневмококка — основного возбудителя микробной пневмонии будет проводиться на средства бюджета региона, планируется закупить 15 306 доз. Эту прививку сделают гражданам из групп риска: детям и пожилым, людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом.

Уточняется, что обе вакцины можно применять одновременно. Перечнем граждан, которых необходимо вакцинировать, располагают все медучреждения. Жителей пригласят на прививку телефонным звонком или сообщением.

Прививочная кампания стартует в республике в середине августа.

ИА REGNUM напоминает, в ходе предыдущей кампании по вакцинации от гриппа в республику поступило более 299 тыс. доз вакцин для взрослых и более 105 тыс. доз для детей. Всего было привито около 49% населения региона.