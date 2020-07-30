Тбилиси, 30 июля, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария посоветовал спокойно относиться к жалобам со стороны членов Конгресса США на действия Тбилиси. Об этом 30 июля сообщает агентство «Новости Грузия».

Cabmin.gov.az Георгий Гахария

Журналисты попросили главу грузинского правительства прокомментировать письмо шести конгрессменов, которые пожаловались госсекретарю США Майку Помпео на действия грузинских властей. Политики заявили, что в Грузии якобы выдавливают американские компании ради экономических интересов России и других стран.

«Мы должны успокоиться, некоторые конгрессмены нас будут хвалить, другие будут критиковать, но главное, что ничто не угрожает стратегическому сотрудничеству между двумя странами. Также ничего не угрожает американским бизнес-интересам в Грузии», —ответил на вопрос Гахария.

Он добавил, что Грузия выиграла в Международном арбитражном суде дело против американских инвесторов, и этому нужно радоваться.

Напомним, ранее текст письма с жалобой конгрессменов опубликовал директор грузинского подразделения американской нефтедобывающей компании Frontera Resources Заза Мамулаишвили. Эта компания работает в Грузии с 1996 года. Грузинские власти стали судиться с ней из-за того, что Frontera не возвращала территории, занятые за все годы для поиска полезных ископаемых. В апреле 2020 года Международный арбитраж признал правоту грузинских властей.