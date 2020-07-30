Ново-Огарево, Московская область, 30 июля, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил доложить через три месяца о первых итогах ликвидации загрязнения в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом он заявил 30 июля на совещании по проблеме.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Результат выполнения поручения по первому этапу я прошу доложить мне на совещании через три месяца», — сказал президент.

По его словам, через этот срок будут подведены итоги.

«Посмотрим, что вы запланировали, и что сделали за это время», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевой ролью в работах президент предложил наделить государственную корпорацию Росатом. Содействие должны оказать все ведомства, в том числе Минобороны.