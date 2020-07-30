Москва, 30 июля, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В Китае готовы к развитию сотрудничества с Россией в военно-технической сфере. Об этом 30 июля рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, его слова приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Посол КНР Чжан Ханьхуэй

«Китай готов продолжать укреплять контакты с Россией на высоком уровне; осуществлять деловое сотрудничество в таких сферах, как совместные учения, военные состязания, военная подготовка, обучение персонала, военно-техническое сотрудничество, борьба с терроризмом и поддержание устойчивости», — заявил китайский посол.

Также он рассказал о готовности КНР к повышению уровня сотрудничества стратегического характера в основных международных и региональных вопросах, в противостоянии вызовам «унилатерализма, протекционизма и гегемонизма», а также в поддержке безопасности и развития в России и Китае, и в поддержке мира и стабильности во всем мире.

Кроме этого, китайский дипломат уточнил, что связи между двумя странами — это модель нового типа международных отношений, в которых предусматривается взаимное уважение, справедливость и взаимовыгодное сотрудничество.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военные Китая будут участвовать в армейских международных играх АрМИ-2020, которые пройдут с 23 августа по 5 сентября.