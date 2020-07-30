Обнинск, Калужская область, 30 июля, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Специалисты Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области разработали и установили укрытие из полимерных материалов для антенной системы радиолокационной станции нового фрегата Военно-морского флота России «Адмирал флота Касатонов». Об этом 30 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Technologiya.ru Фрегат «Адмирал флота Касатонов»

Специальная конструкция защищает радиолокационное оборудование корабля от климатических воздействий и обладает высокой надежностью. Укрытие сохраняет уверенный приём и передачу радиосигнала для обнаружения и распознавания целей, в том числе малоразмерных, в радиусе до 300 км. Защитная конструкция из полимерных композиционных материалов способна работать в экстремальных условиях более 15 лет. Для фрегата «Адмирал флота Касатонов» ОНПП «Технология» также изготовило и другие изделия из композиционных материалов: воздуховоды, балки и элементы антенных блоков. Предприятие занимается оснащением боевых кораблей с 2003 года, и за это время выпустило около тысячи комплектующих для радиолокационных станций морского базирования, в том числе для 13 корветов типа «Стерегущий» и фрегатов типа «Адмирал Горшков».

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вошел в состав Северного флота ВМФ России 21 июля 2020 года. Боевой корабль предназначен для несения службы в дальней морской и океанской зоне. Эксплуатация судна в морях, как тропической зоны, так и арктического бассейна предполагает повышенные ветровые нагрузки, влажность и резкие перепады температур.