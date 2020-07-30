Специалисты из Обнинска оснастили полимерами радиолокацию фрегата ВМФ
Обнинск, Калужская область, 30 июля, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Специалисты Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области разработали и установили укрытие из полимерных материалов для антенной системы радиолокационной станции нового фрегата Военно-морского флота России «Адмирал флота Касатонов». Об этом 30 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.
Специальная конструкция защищает радиолокационное оборудование корабля от климатических воздействий и обладает высокой надежностью. Укрытие сохраняет уверенный приём и передачу радиосигнала для обнаружения и распознавания целей, в том числе малоразмерных, в радиусе до 300 км. Защитная конструкция из полимерных композиционных материалов способна работать в экстремальных условиях более 15 лет. Для фрегата «Адмирал флота Касатонов» ОНПП «Технология» также изготовило и другие изделия из композиционных материалов: воздуховоды, балки и элементы антенных блоков. Предприятие занимается оснащением боевых кораблей с 2003 года, и за это время выпустило около тысячи комплектующих для радиолокационных станций морского базирования, в том числе для 13 корветов типа «Стерегущий» и фрегатов типа «Адмирал Горшков».
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вошел в состав Северного флота ВМФ России 21 июля 2020 года. Боевой корабль предназначен для несения службы в дальней морской и океанской зоне. Эксплуатация судна в морях, как тропической зоны, так и арктического бассейна предполагает повышенные ветровые нагрузки, влажность и резкие перепады температур.