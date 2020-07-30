Рим, 30 июля, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Испытания экспериментальной вакцины против коронавируса начались в итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме. Об этом сообщает 30 июля газета la Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

В институте изданию рассказали, что вакцину получат 45 добровольцев моложе 55 лет. Вакцину будут вводить по очереди участникам исследования, разделённым на три группы.

Если эти тесты будут успешными, следующими вакцину получат добровольцы в возрасте от 65 до 75 лет. Затем вакцину должны одобрить в Высшем институте здоровья и Итальянском агентстве по лекарственным средствам, а потом — исследовать в фармацевтической компании ReiThera, которая в дальнейшем будет массово выпускать препарат.

В продаже вакцина может появиться в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянскую вакцину от коронавируса разработала компания Takis. Препарат успешно испытали на мышах.

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