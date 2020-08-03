Москва, 3 августа, 2020, 05:32 — ИА Регнум. В эпоху советской перестройки и последовавший сразу за ней период, резкое запустение пришло в российские деревни, села и даже многие небольшие города. Провинция побежала в города-миллионники, а территория, освобожденная от людей, стала дичать. Есть ли путь обратно, который позволит не отдать страну под эксплуатацию вахтовым методом, рассуждает автор ИА REGNUMГригорий Ванин.

NASA Московская городская агломерация

Идея огромной казармы, в которой концентрируется рабочая сила, возникла давно. Еще с самого начала индустриальной эпохи до управляющего класса стало доходить, что много рабочих в одном месте — это хорошо. И с точки зрения снабжения, и с точки зрения организации производственных мощностей, такое скопище рабочей силы позволяет сильно экономить на людях. Ну, а когда в ХХ веке поняли, сколько надо экономить, чтобы люди не взбунтовались, так и вообще для работодателей и результатоприсваивателей начались светлые денёчки.

Вот только для современной России такой расклад плох, ведь, если загнать все население в огромные городские агломерации, то оставшаяся без людей земля или пропадет, или, что намного вероятнее, будет заселена другими людьми, которые понимают, на чем можно экономить, а на чем нельзя. Тем не менее у России еще есть шанс свернуть с этого гибельного пути. В чем же надежда побороть бездумный и безумный «людской пылесос» агломераций? Читайте в статье Григория Ванина «О революциях, справедливости и государстве».