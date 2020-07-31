Москва, 31 июля, 2020, 06:59 — ИА Регнум. Революция происходит как переворот всего, что было до нее, бунт — это лишь одна из черт, зачастую самая страшная черта, такого изменения. Возможна ли революция в нынешней России, рассуждает автор ИА REGNUMГригорий Ванин.

Lanta t Фонтан Дружба народов. ВДНХ

Контрреволюцией, которая смела завоевания Великой Октябрьской 1917 года, был развал СССР. Теперь социальную справедливость можно восстановить только в том случае, если найдется политическая сила, твердо решившая это сделать. Но где ее взять, такую силу? Ведь для ее создания не годятся бунтари, а нужны люди длинной воли, способные действовать в нужный момент дружно и вести за собой народ, будучи с ним неразделимыми.

Только вот за этими красивыми словами скрывается тот некрасивый факт, что такой силы нет и не предвидится. Бунтари не в счет, ибо построить они ничего не могут. Следовательно, от разговоров про революцию нужно воздержаться, внимательно рассмотрев эволюционные возможности нынешней эпохи. Каковы же они для России? Читайте в статье Григория Ванина «О революциях, справедливости и государстве».