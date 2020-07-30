Ново-Огарево, Московская область, 30 июля, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Ликвидации экологической угрозу в городе Усолье-Сибирское Иркутской области необходимо оказать содействие. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по проблеме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Предлагаю создать межведомственную рабочую группу под руководством Виктории Валерьевны (Абрамченко — прим. ИА REGNUM)», — сказал Путин.

По его словам, главной задачей группы станет разработка и реализация плана по обезвреживанию и ликвидации отходов, а также очистке территорий в самом городе.

«Я прошу коллег, которые сегодня участвуют в работе — и Минобороны, и МЧС, и Росгвардию, и другие ведомства — оказать полное содействие в этой работе, а Минфин — заложить необходимые средства в трёхлетнем бюджете», — поручил президент.