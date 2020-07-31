Санкт-Петербург, 31 июля, 2020, 04:05 — ИА Регнум. Весьма некрасивые ситуации, в которые попадают представители РПЦ, не добавляют ей популярности и мешают быть «ближе к народу». Таков недавний эпизод с роскошным «Мерседесом» игуменьи, ставший лишь очередным разочарованием в копилке отношения людей к Церкви. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда полагает, что именно в поведении некоторых представителей Церкви и кроется причина скептического отношения к ней молодежи. Но только ли в этом? Вопросом задается корреспондент ИА REGNUMДарья Алексеева.

Иван Шилов ИА REGNUM

Судя по высказываниям священноначалия, предполагается, что есть две причины, по которым всё не так позитивно: 1) поведение «некоторых священников и мирян» и 2) недостаточная работа с молодежью. Но ведь понятно, что если поступки отдельных представителей будут меркнуть на общем фоне того света, который светит из церковных врат каждому входящему, эти «некоторые» не станут серьезной преградой для широкого интереса к Церкви. И молодежь не нужно будет «обрабатывать», изобретая конструкты для привлечения и удержания, как будто речь идет о маркетинге. В первые века христианства этого не требовалось. Идея, заложенная в этой религии, способна привлечь людей сама. И ее сила в том, что ее не нужно хитро истолковывать и дорогостоящим образом пиарить — достаточно просто по ней жить.

Но мало того, что «некоторые» по ней не живут. Вся повестка, которую излагает Церковь, всё то, чем она преимущественно наполняет информационное пространство — далеко от мысли про то, что Бог есть любовь. Какая любимая тема у представителей Церкви? Как ужасен был СССР. Этому посвящается огромное количество информационных материалов. Патологическая привязанность Церкви к антисоветизму служит ей плохую службу — во-первых, потому, что это рождает риторику ненависти (а не любви), а ненависти в нашем мире и так хватает, от Церкви хотят не этого. А во-вторых, потому что это показывает: Церковь застряла в прошлом. Она слишком много фокусируется на том, что прошло, мало говорит о том, что есть, и совсем не стремится работать над будущим — чтобы оно строилось в соответствии с ее (теоретическим) учением. Так, может, пора посмотреть вперед? И сменить уже тему?

Читайте статью Дарьи Алексеевой «Что мешает Церкви быть популярной, кроме «некоторых священников»?».