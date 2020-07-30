Вашингтон, 30 июля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 70 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 70 776 заразившихся SARS-CoV-2 в результате этого их общее число стало составлять 4 427 493.

Также сообщается, что за это же время в США 1403 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 150 716.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 389 425 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Швейцарии было выявлено 220 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.