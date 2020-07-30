Канберра, 30 июля, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Жительница австралийского штата Новый Южный УэльсНадин Рис подала в суд на своего бывшего супруга за то, что он разрешил их дочери сделать татуировку, сообщает 30 июля Sky News.

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По мнению Рис, ее бывший муж, 45-летний Брэдли Виктори, виноват в том, что «нанес телесные повреждения раны» дочери — обвинение, которое сам Виктори отрицает. 17-летняя дочь Рис и Виктори Кейси, опека над которой принадлежит обоим родителям, выступила в защиту своего отца.

«Это ужасно. Папа не сделал ничего плохого, и это был мой выбор», — указала она.

По словам адвоката отца Кэролайн Шилс, может показаться, закон штата, который запрещает любому лицу в возрасте до 18 лет наносить изображения на тело без письменного разрешения родителя или опекуна, по всей видимости, находится на стороне его бывшей жены. Однако Виктори подписал бланк о согласии. Более того, юрист отметил, что дочь не общалась с матерью в течение трех лет.

По информации Sky News, суд вернется к рассмотрению этого дела в сентябре.