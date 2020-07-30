Манила, 30 июля, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Армия Филиппин понесла потери в результате столкновения с боевиками террористической группировки, поддерживающей «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 30 июля сообщили военные чиновники, передаёт The New York Times.

Edward G. Martens Филиппинские военные

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Уточняется, что боевики напали на военнослужащих накануне в муниципалитете Дату Салибо в провинции Минданао на юге страны.

В результате погибли два солдата армии Филиппин и ещё 13 получили легкие ранения. Как заявил представитель шестой пехотной дивизии подполковник Анхувик Атилано, потери понесли и террористы. Было убито по меньшей мере десять боевиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в результате нападения террористов на полицейский участок в городке Паранг в провинции Сулу на юге Филиппин погибли два человека, ещё двое получили ранения. Предполагается, что вооружённые боевики являются участниками террористической группировки «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).