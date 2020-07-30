Москва, 30 июля, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Следственные изоляторы остаются переполненными в семи российских регионах, включая Москву, Подмосковье и Крым. Об этом сообщили 30 июля в Генеральной прокуратуре по итогам коллегии ведомства под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В ведомстве отметили, что условия содержания в местах лишения свободы не всегда соответствуют требованиям российского законодательства и международным стандартам. Так, из-за переполненности не соблюдается норма санитарной площади.

Такова ситуация в Крыму, Татарии, Ставропольском крае, Воронежской, Курганской, Московской областях и Москве, рассказали в Генпрокуратуре ТАСС.

Одна из причин переполнения СИЗО — отсутствие взвешенного подхода к решениям о помещении граждан под арест, в том числе при подозрениях в совершении преступлений небольшой и средней тяжести.

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