Москва, 30 июля, 2020, 14:56 — ИА Регнум. России выгодно уходить от доллара, но у такого развития событий есть и негативная сторона, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о снижении роли доллара в торговых отношениях России и Китая.

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«Это процесс по преимуществу позитивный, потому что для России более выгодно постепенно уходить от доллара, — сказал Бузгалин. — Но есть и негативная составляющая — последующее увеличение зависимости России от Китая. Поскольку по-прежнему основной внешнеторговый оборот — это российские сырьевые товары, а из Китая — ширпотреб и оборудование. Легко догадаться, что это неоптимальная структура для экономики России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бузгалин объяснил, что американская экономика находится в более турбулентном состоянии, нежели китайская.