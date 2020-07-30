Ново-Огарево, Московская область, 30 июля, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию в городе Усолье-Сибирском Иркутской области под личным контролем. Об этом он заявил 30 июля на совещании по данной проблеме.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Я прошу Викторию Валерьевну Абрамченко держать ситуацию под постоянным личным контролем и определить требуемый объём финансирования, окончательный. А Минфин — эти средства незамедлительно выделить», — сказал президент.

Он отметил, что ситуацию нужно «не просто держать под контролем». По словам президента, предстоит комплексная работа, требующая объединения нескольких ведомств.

«Поэтому вам нужно заняться координацией этой работы, нужно иметь общий план работы. Роль и задачи каждого ведомства должны там прописаны быть. Сроки, объёмы финансирования — по каждому направлению», — пояснил Путин, обращаясь к Абрамченко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент поручил изолировать силами Росгвардии промышленную площадку с опасными отходами, а также привлечь Минобороны к обезвреживанию объектов.