Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили главам МИД Армении и Азербайджана провести еще одну встречу
Армения, 18 февраля, 2013, 15:49 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы
По его словам, прежде чем вновь посетить регион, посредники планируют организовать еще одну встречу с министрами в Париже. "Мы внесли такое предложение сторонам и пока ждем ответа. Планируется, что такая встреча пройдет в Париже в ближайшее время, возможно, на следующей неделе", - заявил Фор.
Он также отметил, что, согласно планам сопредседателей, сначала пройдет встреча с главами МИД Азербайджана и Армении по отдельности, а потом в формате "3+2".
Напомним, что последняя встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в Париже 28 января.