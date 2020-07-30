Армения, 18 февраля, 2013, 15:49 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили главам МИД Азербайджана и Армении Эльмару Мамедъярову и Эдварду Налбандяну провести на следующей неделе еще одну встречу в Париже. Об этом АПА сообщил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Жак Фор .

По его словам, прежде чем вновь посетить регион, посредники планируют организовать еще одну встречу с министрами в Париже. "Мы внесли такое предложение сторонам и пока ждем ответа. Планируется, что такая встреча пройдет в Париже в ближайшее время, возможно, на следующей неделе", - заявил Фор.

Он также отметил, что, согласно планам сопредседателей, сначала пройдет встреча с главами МИД Азербайджана и Армении по отдельности, а потом в формате "3+2".

Напомним, что последняя встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в Париже 28 января.